Şehit babaları Büyükşehirde

Samsunlu şehit babalarını makamında misafir eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Bu vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize minnet ve şükran borçluyuz" dedi.

Başkan Zihni Şahin, şehit babalarını makamında misafir etti. Başkan Şahin, "Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, şükranla minnetle anıyorum. Onları da, emanetlerini de asla unutmayacak, sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

26 Haziran 2017 tarihinde Çukurca'nın Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Mete Yahşi'nin babası Orhan Yahşi ile 3 Mayıs 2010 tarihinde Diyarbakır'ın Lice kırsalında teröristlerce şehit edilen Teğmen Ahmet Altunoğlu'nun babası Mehmet Altunoğlu, Başkan Zihni Şahin'i, Büyükşehir Belediyesindeki makamında ziyaret etti.

Duygulu yüklü anların yaşandığı ziyaretle ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Zihni Şahin, "Bizler için, bu cennet vatan için canlarını veren, bu toprağa şehit düşen yiğitlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Şehitlerimizin bizlere emanetleri olan yakınlarını da unutmadık, unutmayacağız. Aziz şehitlerimizin emanetleri bizim başımızın tacıdır. Şehitlerimizin emanetleri için ne yapsak haklarını ödeyemeyiz" diye konuştu.

"Şehit ve gazilerimizin sayesinde bu vatan toprakları üzerinde özgürce yaşıyoruz" diyen Başkan Şahin, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yeltenenler, buna kalkışanlar gerekli cevabı bundan böyle de almaya devam edecektir. Ülkemizin bağımsızlığı uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu.