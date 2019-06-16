İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit babası ‘Babalar Günü'nde öldü

Iğdır’ın Pamuk Geçidi’nde 1992 yılında terör örgütünce şehit edilen Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın babası Ahmet Hamlı (81), Babalar Günü’nde hayatını kaybetti.

Iğdır'ın Pamuk Geçidi'nde 1992 yılında terör örgütünce şehit edilen Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın babası Ahmet Hamlı (81), Babalar Günü'nde hayatını kaybetti. Hamlı'nın cenazesi gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.


Iğdır'ın Pamuk Geçidi'nde 18 Nisan 1992'de bölücü terör örgütünün yol kesme eyleminde sivil ve silahsız oldukları halde hunharca şehit edilen 4 astsubaydan birisi olan Samsunlu İstihkam Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı'nın babası Ahmet Hamlı, bir süredir böbrek hastasıydı ve sabaha karşı evinde hayatını kaybetti. Hamlı'nın cenazesi İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinden helallik alındıktan sonra Büyük Cami'ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hamlı, gözyaşları içerisinde Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.


Cenaze namazına, Hamlı'nın ailesi, yakınları ve dostları katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.