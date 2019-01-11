Şehit babasından Başkan Tok'a teşekkür

Şehit Polis Memuru Murat Çalışkan'ın isminin İlkadım ilçesinde yenilenen Adalet Parkı'na verilmesinden dolayı şehidin babası Emin Çalışkan, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

İstanbul'un Şile ilçesinde geçirdiği trafik kazasında şehit olan Murat Çalışkan'ın isminin İlkadım'da yaşatılmasının, İlkadım Belediye Meclisince oy birliği ile kabul edilmesinin ardından şehidin babası Emin Çalışkan, öneriyi meclise taşıyan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u ziyaret ederek teşekkür etti. Oğlunun adının yenilenen Adalet Mahallesi Adalet Parkı'nda yaşayacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Emin Çalışkan, Başkan Tok ve meclis üyelerine teşekkür etti. Çalışkan, “İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'un şehitlerimiz ve gazilerimiz için duyduğu hassasiyet büyük önem taşıyor. Kendi önerisi ile şehit evladımızın adının yaşadığımız ilçede yaşayacak olması ailem ve benim adıma tarifsiz bir gurur kaynağı olacak. Başkanımıza ve meclisimizin üyelerine canı gönülden teşekkür ederim” dedi.

“Şehitlerimizin isimlerinin unutulmamasını sağlıyoruz”

Şehit babası Emin Çalışkan'ı ağırlamaktan onur ve gurur duyduğunu dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Bu vatan için görev yaparken hayatlarını hiçe sayan şehitlerimiz ve gazilerimiz için yaptığımız şeyler tabii ki yeterli değildir. Ancak onların isimlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizlerin görevidir. Böylelikle şehitlerimizin bizlere en kıymetli emanetleri olan ailelerine de gurur duyacakları bir miras bırakmak tarifsiz bir mutluluktur. Bu vesile ile şehidimiz Emin Çalışkan ve vatan uğruna canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.