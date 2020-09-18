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Şehit Başsavcı Murat Uzun mezarı başında anıldı

Tunceli’de teröristler tarafından şehit edilen Başsavcı Murat Uzun Samsun’da kabri başında anıldı.

Tunceli'de teröristler tarafından şehit edilen Başsavcı Murat Uzun Samsun'da kabri başında anıldı.



Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini ifa ederken 2012 yılında bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, Samsun'daki kabri başında dualarla anıldı. Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u anma törenine Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Başsavcı Vekili Selçuk Cebeci, şehidin babası Hamit Uzun, annesi Ayşe Uzun, eşi Cihan Uzun, şehidin çocukları ve adliye personeli katıldı. Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, Murat Uzun'un kabrine çiçek bıraktı ve dua okundu.

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