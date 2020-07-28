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Şehit Caner Mayendağı son yolculuğuna uğurlandı

Mersin’in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada şehit olan Caner Mayendağı, memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada şehit olan Caner Mayendağı, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) birliklerine sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada 4 asker şehit oldu. Şehitlerden Samsunlu Er Caner Mayendağı'nın naaşı, gece 23.00 sıralarında askeri uçakla Samsun'a getirildi.


Bugün evinin önünde helalliğin alınmasının ardından şehidin naaşı İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami'ye götürüldü. Şehidin cenazesini yüzlerce kişi karşıladı. Burada anne Güngör Göksert, baba Levent Mayendağı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Şehit Mayendağı, Kıranköy Mezarlığı'nda defnedildi.


Şehidin cenazesine Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ahmet Demircan, Kemal Zeybek, Bedri Yaşar, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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