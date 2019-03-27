İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Coşkun Kapancı kabri başında anıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde, 17 yıl önce Antalya’da şehit olan Piyade Onbaşı Coşkun Kapancı kabri başında anıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 17 yıl önce Antalya'da şehit olan Piyade Onbaşı Coşkun Kapancı kabri başında anıldı.


27 Mart 2002 tarihinde Antalya'da vatani görevini ifa ederken nöbeti esnasında arkadaşının silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Coşkun Kapancı, şahadetinin 17. yılında Bafra' nın Ağıllar Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla anıldı.


Piyade Onbaşı Coşkun Kapancı'nın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. Ağıllar Mahallesi Cami İmamı İbrahim Aydın ve emekli imam Mehmet Arı'nın okuduğu Yasin-i Şerif'in ardından program dua ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.