İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit için hayrat çeşmesi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Şehit Hakan Altıkatoğlu Parkı’na, şehidin ismini taşıyan hayrat çeşmesi konuldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Şehit Hakan Altıkatoğlu Parkı'na, şehidin ismini taşıyan hayrat çeşmesi konuldu.


12 Haziran 1998'de Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehit olan Hakan Altıkatoğlu için Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisinde yapılan çeşme, Çarşamba ilçesi Sarıcaoğlu Mahallesi'nde bulunan Altıkatoğlu Parkı'na yerleştirildi. Çeşmenin yerine konulması sırasında Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve şehidin yakınları da hazır bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.