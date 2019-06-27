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Şehit Mehmet Boşnak kabri başında anıldı

İstanbul Halkalı’da bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Boşnak mezarı başında anıldı.

İstanbul Halkalı'da bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Boşnak mezarı başında anıldı.


26 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Halkalı'da içinde bulunduğu askeri servis aracına bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Boşnak, şehadetinin 9. yılında Bafra Şehitliğinde kabrinin başında dualarla yad edildi. Şehit Mehmet Boşnak'ın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.


OMÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hafız İlker Avcı'nın okuduğu Yasin-i Şerif'in ardından program yapılan dua ile sona erdi.

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