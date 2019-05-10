Şehit oğluna kavuştu

Şehit Polis Memuru Gökhan Çavuşoğlu'nun babası Eğitimci-Yazar ve Avukat Hakkı Üstün Çavuşoğlu, 79 yaşında vefat etti. Çavuşoğlu, şehit oğlunun yanında toprağa verildi.

Hakkı Üstün Çavuşoğlu için Büyük Cami'de cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, Polis Emeklileri Derneği Samsun Şube Başkanı Sadık Aydın, emniyet mensupları, gazi ve şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrası Hakkı Üstün Çavuşoğlu'nun cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda bulunan Şehit Polis Memuru Gökhan Çavuşoğlu'nun yanına defnedildi.

Çavuşoğlu, 3 çocuk babasıydı.