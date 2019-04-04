İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Şehit Piyade Onbaşı Hasan Gülal kabri başında anıldı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde Şehit Piyade Onbaşı Hasan Gülal, kabri başında dualarla anıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Şehit Piyade Onbaşı Hasan Gülal, kabri başında dualarla anıldı.


Bingöl'de vatani görevini ifa ederken 03 Nisan 1997 tarihinde Kığı ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Hasan Gülal, şehadetinin 22. yılında 19 Mayıs ilçesinin Kösedik Mahallesi'ndeki kabrinin başında dualarla yad edildi. Şehidin kardeşi emekli imam Avni Gülal hocanın okuduğu Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.


Şehit Piyade Onbaşı Hasan Gülal'ın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.