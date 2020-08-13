Şehit polis anısına çeşme

Samsun'da görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Adem Keskin'in adına Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çeşmenin etrafında peyzaj çalışması uygulandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, şehri güzelleştirmek, park, bahçe ve ana arterlere estetik bir görünüm kazandırmak için yoğun bir çalışma temposu uyguluyor. Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisleri'nde, “dur” ihtarına uymayan sürücüyü takip ettiği sırada kaza geçirerek şehit olan polis memuru Adem Keskin adına yapılan ve Atakum ilçesi Serhat Caddesi üzerine yerleştirilen çeşme etrafına Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından peyzaj çalışması yapıldı.

Daha güzel ve daha yeşil bir Samsun hedefine ulaşmak için çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Şefi Sunay Yıldız, “Geçirdiği kaza sonucu şehit olan polis memuru Adem Keskin adına Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisleri'nde yapılan çeşmemiz Serhat Caddesi üzerine yerleştirildi. Biz de Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı olarak çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Yeşillendirme, ağaç dikimi ve sulama sistemlerini yapıyoruz” dedi.