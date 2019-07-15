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Şehit Polis İrfan Sadık Kocabaş kabri başında anıldı

Ankara’da 40 yıl önce teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan polis memuru Samsun’da mezarı başında anıldı.

Ankara'da 40 yıl önce teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan polis memuru Samsun'da mezarı başında anıldı.


Ankara'da Mısır Büyükelçiliği önünde polis noktasında görevini ifa ederken 13 Temmuz 1979 tarihinde Filistinli teröristler tarafından büyükelçiliğe düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Bafralı Polis Memuru İrfan Sadık Kocabaş, şehadetinin 40. yılında Samsun Asri Mezarlığında kabrinin başında dualarla anıldı.


Şehit Polis Memuru İrfan Sadık Kocabaş'ın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin ve derneğin üyeleri katıldı.

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