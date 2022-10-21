Şehit uzman onbaşı unutulmadı

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mutlucan Meşeci, vefatının üçüncü yılında kabri başında dualarla anıldı.

Suriye'nin Azez ilçesindeki Melkiye Askeri Üs Bölgesi'ne 11 Ekim 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlucan Meşeci için Bafra Şehitliği'ndeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Türk Diyanet Vakıf-Sen Samsun İl Başkan Yardımcısı Asım Kalyoncu'nun okuduğu Yasin-i Şerif ve yapılan duanın ardından program sona erdi.

Anma programına TÜGŞAV Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.