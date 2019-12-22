?ehitlerin isimlerini ara?lar?na yazd?lar

Samsun'da modifiye severler bir araya gelerek ?ehitlerin ismini ara?lar?n?n ?zerine yazd?.

?ehitleri anmak ve ter?r? lanetlemek amac?yla yap?lan etkinlikte modifiye tutkunlar? ara?lar?n?n farkl? yerlerine Samsunlu ?ehit isimlerinin yer ald??? yaz?lar? yap??t?rd?.

Samsun E?itim Ara?t?rma Hastanesi yan?ndaki otoparkta yap?lan etkinlikte yakla??k 50 ara? yer ald?. Ara?lar?na ast?klar? bayraklarla etkinli?e kat?lan ara? sahipleri Samsunlu ?ehitlerin isimlerini unutulmamas? amac?yla bir araya geldi. Ara?lar?na ?ehit isimlerini yap??t?ran kat?l?mc?lar daha sonra bir a??klama yapt?.

Kat?l?mc?lar ad?na konu?an Erkan Demir?z, ?Samsun'un ?ehitlerine sahip ??kma, isimlerini anma ve ara?lar?m?za yap??t?rma ad? alt?nda toplanma karar? ald?k. Bu anlaml? etkinli?e yakla??k 50 ara?l?k bir kat?l?m oldu. ?n?allah di?er illerde de bu tarz etkinlikler d?zenlenir de ismi an?lmayan hi?bir ?ehit kalmaz. Bu vatan onlar sayesinde ayakta. ?n?allah ?ehitlerimize lay?k bir organizasyon olmu?tur? dedi.

Etkinli?e kat?lanlardan Taner Kaya ise, ?Biz onlar? kalbimizde ta??yorduk ?u anda da ara?lar?m?zda ta??yoruz g?rd???n?z gibi. Bu etkinli?i d?zenleyen herkesten Allah raz? olsun? ?eklinde konu?tu.

Arac?na ?ehit olan akrabas?n?n ismini yazan Ozan ?zg?r ?zcan ise, ?Akrabam Diyarbak?r Sur'da 2017 y?l?nda ?evik kuvvet olarak g?rev yaparken bombal? sald?r?da ?ehit oldu. O zaman 1.5 ya??nda k?z? yetim kald?. Bizim ?ocuklu?umuzu ge?irdi?imiz ya?? benden b?y?k olan abimin ad?n? ya?atmak istedim her yerde de duyurmak istedim. Yak?n?n?z olunca anl?yorsunuz ne kadar zor bir ?ey oldu?unu. Bu kadar masum insan?n can?n? alan ter?r? lanetliyoruz? diye konu?tu.

A??klama sonras? modifiye tutkunlar? d?zenlenen konvoy ile ?ehitleri and?.