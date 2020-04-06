Şehitlikte koronaya karşı sosyal mesafe korunarak tören düzenlendi

Samsun'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitlikte korona virüsüne (Kovid-19) karşı sosyal mesafe mesafesi korunarak tören düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü haftası etkinlikleri kapsamında Asri Mezarlığı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ogün Şahin, emniyet müdür yardımcıları, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Şehit Aileleri Vakfı Karadeniz Bölge Temsilcisi Bilal Erim katıldı.

Kovid-19'e karşı sosyal mesafenin korunduğu ve bu yüzden de katılımın az olmasının sağlandığı törende Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal şehitlik anıtına çelen sundu ve burada şehitlik anı defterini imzaladı. Müdür Urhal yaptığı konuşmada, "Geçmişi nice şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu ve her zaman kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzur ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan; Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıldönümü vesilesiyle mesai arkadaşlarımız ile birlikte bugün huzurunuzda bulunmaktayız. Aziz Şehitlerimiz bizler yasaların verdiği görevler çerçevesinde; Cumhuriyetimizin, milli birlik ve bütünlüğümüzün, Atatürk ilke ve inkılapları ile temel hak ve özgürlüklerimizin, onurlu ve sadık koruyucuları, nice tehlikelere göğüs germiş ve gerektiğinde bu uğurda canını bile vermekten çekinmeyen bir teşkilatın mensupları olarak sizlerin feragat ve fedakarlıklarınızı büyük bir gururla yüreğimizde taşıyacağız. Uğruna can verdiğiniz değerleri, kıymetli emanetlerinizi sonsuza dek yaşatmak ve sahip çıkmak bizlerin en kutsal görevidir. Bu vesileyle, halen görevleri başında gece-gündüz demeden fedakarlık ve özveriyle çalışan personelimizin, emeklerini hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz emekli teşkilat mensuplarımızın, kahraman gazilerimizin ve şehitlerimizin bizlere emanet ettiği ailelerinin polis haftasını kutluyor, vatanı ve milleti için hiç düşünmeden canını feda eden siz aziz (MAY-şehitlerimizin önünde saygı, minnet ve şükranla eğiliyoruz" dedi.

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ogün Şahin ile emniyet emniyet mensupları şehitlikteki şehitlerin kabirlerine çiçek koldu. Yapılan duaların ardından tören sona erdi.