Şehri etkisi altına alan kar sürücülere çile, çocuklara neşe oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine döndü, çok sayıda kaza yaşandı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Kayganlaşan yollar araçlar için buz pistine döndü. Şehri etkisi altına alan kar sürücülere çile, çocuklara ise neşe oldu.

Sürücüler art arda meyanda gelen kazalar sonucu buz gibi yollarda kenara park yapmaya çalışırken, kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar ise zor anlar yaşadı. Birçok kazanın meydana geldiği Samsun'da yolda kalan araçları kurtarmak için verilen çabalar da ilginç görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar kimi zaman araçların kaputuna çıkarak ön tekerlere ağırlık oluşturmaya çalışırken bazen de kardan kendi ekseni etrafında dönüp refüje çarpan araçları tekrar yola soktular. Buz pistine dönüşen yollarda hakimiyet sağlayamayan araç sürücüleri ise araçlarını yol kenarlarına çekerek yolların ulaşıma açılmasını bekledi.

Karın yoğun şekilde etkili olduğu iç kesimlerdeki ilçelerde ise trafik ekipleri tedbirsiz sürücülerin geçişine izin vermedi. Havza-Kavak ilçeleri arasında seyahat etmek isteyen sürücüleri kontrol eden ekipleri, araç ve ekipmanları olmayan sürücüleri geri döndürdü. Samsun-Ankara yoluna çıkacak araçları da kontrol eden ekipler, uygun olmayan araçların geçişine izin vermedi.

Birçok kazanın meydana geldiği Samsun'da yolda kalan araçlara yardım eden vatandaşlar, “Bu afet Allah'tan geldi. Buna yapacak bir şey yok. Bazı sürücüler tedbirsiz, kar lastiksiz yola çıkmışlar. Bizler de elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Ekipler de bir yandan çalışıyor. Ben az önce de gördüğünüz gibi yolda kayan araçların kaputuna çıkarak ağırlık oluşturuyorum. Böyle birçok aracı kaza yapmaktan kurtardık. İnsanlar olarak birbirimize yardım ederek bu güçlüklerden kurtulabiliriz” dediler.

Yolun açılmasını bekleyen sürücüler de şunları söyledi:

“Yokuş çıkarken zorluk çekmedik ama bayır aşağı inmek bayağı tehlikeli oldu. Birçok araç kayarak kaza yaptı. Bizler de yaklaşık 1 saattir yol kenarında ulaşımın açılmasını bekliyoruz. Kar böyle yağmaya devam ederse sabaha kadar yolda bekleyen araç kuyruğu gittikçe uzar.”

Şehri etkisi altına alan kar yağışının birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.