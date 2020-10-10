Şeker hastalarına korona virüs uyarısı

Feyzi Gökosmanoğlu, korona virüs salgınında şeker hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Medicana International Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanlarından Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, Kovid-19 enfeksiyonunun en ağır diyabetik hastalarda seyrettiğine dikkat çekti. Süresi 5-10 yılın üzerinde olan, 35 yaş üzeri tip-1 diyabetik hastalar ile 45 yaş üzeri tip-2 diyabetli hastaların daha çok dikkati olması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, şeker hastalarına korona virüs uyarısında bulunarak, ”Hastalarda kan şekeri kontrolü demek, açlık kan şekeri, yemeklerden önce bakılan şekerin 80-130 mg/dl civarında, tokluk kan şekerinin ise, yemeklerden 2 saat sonra bakılan kan şekeri seviyesinin 160 miligram altında olmasıdır. Bütün dünyada en iyi kan şekeri takibinin evde parmak ucundan kendi kendimize ölçtüğümüzde sağlanabiliyor. Kan şekeriniz 250-300 miligram/dl'nin üzerinde sürekli seyrederse hastalar öncelikle doktoruna ulaşması gerekiyor. Bu durumun çok önemlidir. Bir sağlık kuruluşuna veya bir diyabet hemşiresine telefon ile ulaşmak gerekiyor” dedi.

Bağışıklık sistemi için öneriler

Dengeli beslenme ve vücut bağışıklığını sağlamak için bazı diyet önerilerinde bulunan Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Yeterli sıvı tüketelim. İlaçlarınızı ihmal etmeyin, evde yedek ilaç, gıda bulundurun. Kan şekeri yeterli dengede değilse ilaç ve insülin dozu doktorunuza danışılarak artırılabilir. Uykunuzu ihmal etmeyin. Mevsiminde tüketilen taze sebze, bol salata, meyve, bol miktarda kabuklu baklagiller, tahıllar, fındık ve fıstık tüketilmesi gerekiyor. Günde yaklaşık 45 dakika kadar ev içinde mümkün olduğu kadar hareket edin” diye konuştu.

Diyabet hastalarında zatürreye dikkat

Diyabetli hastaların zatürreye yakalanma riskinin diğer insanlara kıyasla daha yüksek olduğuna dikkat çeken Dr. Gökosmanoğlu, "Bu hastalara grip ve zatürre aşılarının yapılması önemlidir. Özetle; kan şekeri düzenlendiği zaman Kovid-19 ve diğer enfeksiyonlar ile hastalanma riskimiz diğer insanlardan fazla olmayacaktır” ifadelerini kullandı.