Selamı çaktılar, gaza bastılar

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, ilçe teşkilatına yeni aldıkları minibüsün direksiyonuna geçip Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile birlikte sahaya çıktı. Hareketten önce “Rabia” selamı veren başkanlar “Hedef 2023” dedi.

Kavak'ta AK Parti'nin oy oranını daha artırmak için çalıştıklarını ve gönül belediyeciliği ile herkese ve her kesime kucak açtıklarını söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır ile omuz omuza 2023 hedefi için çalışacaklarını kaydetti.

Takım ruhu içinde parti teşkilatı ile yaptıkları çalışmalarla bu güne kadar yapılan tüm seçimlerden AK Parti'nin Kavak'ta oyunu artırarak çıkmasını sağladıklarını söyleyen Sarıcaoğlu, “ 30 Mart 2014'de Partimize yüzde 47 oy kazandırarak göreve geldik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 73'e kadar çıkarttık. Girdiğimiz 7 seçimde de tüm partileri alt ettik. Belediye burçlarına AK Parti Bayrağını ikinci kez diktik. Şimdi daha büyük bir başarı için ilçe teşkilatımızla omuz omuza 2023'e hazırlanıyoruz” dedi.

20 Şubat 2020'de AK Parti İlçe Başkanlığı göreve gelmesinden sonra yaptığı çalışmalarla dikkat çeken İlçe Başkanı Onur Bakır da, “Davamız Hak, Yolumuz Halk” sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önlerine koyduğu hedef doğrultusunda çalıştıklarını söyledi. Bakır, “Kavak'ta devraldığımız bayrak ellerimizde daha yükseklere çıkacaktır. Bu kutlu davaya baş koyduk zaman ve mekân ayrımı yapmadan gece gündüz sahada çalışıyoruz” diye konuştu.

Bu arada daha hızlı ve verimli çalışmak için ihtiyaç hissettikleri aracı da kısa sürede partiye kazandırdıklarını anlatan Bakır, “Hedefimiz, liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüze koyduğu ilkelerden sapmadan partimizi bölgemizde daha güçlü kılmaktır. Yönetimimiz ile köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak geziyoruz. 3 bin olan üye sayımız çalışmalarımızla 5 bini aştı. Milletimize faydalı olabilmek ve bizi bu göreve layık görenleri mahcup etmemek için de asla tempo düşürmeden çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.