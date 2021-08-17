Selden etkilenen köylerin tamamına enerji veriliyor

Sel felaketi yaşanan Sinop'ta enerjisiz kalan köylerin tamamına enerji verdiklerini söyleyen Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Kırsaldaki köyleri kendi içinde kapalı bir şekilde jeneratörlerle besleyerek enerjilerini veriyoruz. Bunun yanında ana kalıcı hatlar da yapılıyor. Bugün itibarıyla kırsalımızın tamamını enerjilendiriyoruz" dedi.

Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yaşanan sel felaketinde nedeniyle birçok köyde trafolar ve elektrik direkleri kullanılamaz hale geldi. Bunun sonucunda YEDAŞ enerjisiz kalan köylere yeniden enerji vermek için seferberlik başlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve YEDAŞ iş birliğinde sel felaketinin yaşandığı bölgelere helikopterle jeneratör ve elektrik direği taşındı. Bunun yanı sıra köylere jeneratör götürülürken YEDAŞ ekipleri ana hatlar üzerinde çalışmalarını devam ettirdi.

Genel Müdür Hasan Yasir Bora ise kırsalın tamamını enerjilendirdiklerini açıkladı.

"Kriz planımızı devreye soktuk"

Sel bölgesine ekip ve ekipman sevkiyatının devam ettiğini belirten Yasir Bora, "İlk ulaştığımızda ilçemiz çok ağır şartlar altındaydı. Trafolarımız su altında kalmıştı, birçok direğimiz yıkılmıştı. Tam anlamıyla ilçe enerjisiz haldeydi. Hızlı bir operasyon ve yoğun bir çalışma ile ertesi güne ilçenin tüm hatlarını ayağa kaldırdık. Trafoları çalışır hale getirdik. İlçenin merkezini ilk gün tamamını enerjilendirdik. İkinci aşamada da kırsal bölgemize yoğunlaştık. Burada çok dağınık bir kırsal yapımız var. Heyelana maruz kalmış çok fazla köy yolu var. Buralarda yoğun bir çalışma devam ediyor fakat buraların açılması birkaç gün zaman alacaktı. Bizim bunu bekleme şansımız yoktu. O kırsaldaki köylere, oradaki vatandaşlara enerjiyi, elektriği çok daha hızlı geçici de olsa ulaştırmak istiyorduk. Burada kriz merkezleri ile koordineli olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in destekleriyle bölgelere hem direk sevkiyatları yaptık hem jeneratörleri, arkadaşlarımızı, oralara helikopterlerle indirdik. Bu kırsaldaki köyleri kendi içinde kapalı bir şekilde jeneratörlerle besleyerek enerjilerini veriyoruz. Tabi, bunun yanında ana kalıcı hatlar da yapılıyor. Bu ana hatlar yapılıp, yollar açılana kadar kırsalımızı enerjisiz bırakmıyor olacağız. Bizim için de ilk defa denediğimiz zorlu bir süreç oldu. İyi bir noktaya geldik. Bugün itibarıyla kırsalımızın tamamını enerjilendiriyoruz" diye konuştu.