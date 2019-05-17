'Sele Sepet Top Kandil' hazırlıkları tamam

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Sele Sepet Top Kandil Şenlikleri'ni yaşatmak için en önemli görev öğretmenlerimize ve ailelerimize düşüyor” dedi.

Sele Sepet Top Kandil Şenlikleri'nin aslına uygun kutlanması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Belediye Başkanı Hamit Kılıç, bu konuda vatandaşların özellikle de çocukların bilinçlendirilmesi konusunda epey yol alındığını söyledi. Bu yıl ki Sele Sepet Top Kandil Şenlikleri için hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Başkan Kılıç, “Okullarda öğretmenlerimiz tarafından Baframızın geleneği, Ramazan ayının 14.cü gününü 15. güne bağlayan akşam kutlanan Sele Sepet Top Kandili Şenlikleri öğrencilere anlatılıyor. O akşama has değerler, maniler öğretiliyor. Çocuklarımız bu etkinliklerde aktif olarak yer alıyor. Çok eski bir geçmişi olan Sele Sepet Top Kandili kutlamalarının aslına uygun olarak yapılması için Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile çalışmalar bu yıl da sürdürüldü. Bu anlamda belediye olarak Sele Sepet Top Kandili Şenlikleri tanıtım kitapçığımızı da kandillerimizle birlikte öğrencilerimize dağıttık. Daha önceki açıklamalarımda da belirttiğim gibi, bu kültürü yaşatmak için en önemli görev öğretmenlerimize ve ailelerimize düşüyor” diye konuştu.

Sele Sepet Top Kandili Şenlikleri bu yıl 19 Mayıs Pazar akşamı iftar sonrası Bafra Gençlik Merkezi önünde toplanılıp 20.45'ten itibaren Fener Alayı ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüyüş yapılacak. 21.30'dan itibaren ise meydanda çocuklara yönelik etkinlikler başlayacak.