Selfie çekerken kayalıklara düştü

Samsun'un Bafra ilçesinde kayalıklara selfie çekmek için çıkan şahıs dengesini kaybedip düştü. Yaralanan şahsı UMKE düştüğü yerden halat yardımıyla aşağı indirdi.

Olay, Kolay Mahallesi Kapıkaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Kapıkaya Festivali'ne gelen Şenel Şen (53) selfie yapmak için Asar Kaya mezarlarının olduğu sarp kayalıklara çıktı. Burada selfie çekerken dengesini kaybederek kayaların arsına düşen Şen'in çığlıklarını duyan vatandaşlar jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ve 112 ekipleri UMKE'den yardım istedi. Sarp kayalık bölgeye 112 Acil Servis ekipleriyle birlikte çıkan UMKE ekibi yaralı şahsa ulaştı. Düşme neticesinde omzu kırılan şahsa ilk müdahale düştüğü yerde yapıldı. Yaklaşık 100 metre yüksekten iple yapılan asansör yardımıyla şahıs aşağıya indirilerek 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.