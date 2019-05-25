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Senegalli genç kadın sahur yapıp uyuduktan sonra hayatını kaybetti

Samsun’da Senegal uyruklu genç kadın sahur yapıp uyuduktan sonra yatağında ölü olarak bulundu.

Samsun'da Senegal uyruklu genç kadın sahur yapıp uyuduktan sonra yatağında ölü olarak bulundu.


Olay, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Erdinç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte seyyar satıcılık yaptığı öğrenilen Senegal uyruklu Gueye Coumba (25), gece sahur yaptıktan sonra uyudu. Şahsın eşinin sabah bebeklerinin ağlama sesine kalkması üzerine Gueye Coumba'yı yatağında hareketsiz gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 acil sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince cenaze arabasına konularak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Eşi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kadının hayatını kaybetmesinin şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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