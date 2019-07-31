İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Senelere meydan okuyan şemsiye tamircisi

70 seneyi aşkın bir süredir şemsiye tamirciliği yapan Dursun Yıldız, "Her şeyi heves ederek yaptım.

70 seneyi aşkın bir süredir şemsiye tamirciliği yapan Dursun Yıldız, "Her şeyi heves ederek yaptım. Bu yaşıma kadar zanaat öğrenmek için çok çalıştım” dedi.


Samsun Bedesten Çarşısı'nda esnaf olan 90 yaşındaki Dursun Yıldız, 70 seneyi aşkın bir süredir şemsiye tamir ediyor. Mesleğini ilk günkü heyecanla yaptığını söyleyen Dursun Yıldız, “İlk olarak meslek hayatıma terzilik yaparak başladım. Çıraklık yapmadım ancak zanaat öğrenmek için gece gündüz durmadan çalıştım. Bu zamana kadar gelebildim. Ömrüm el verdiği sürece ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.



“Çırak yetişmiyor”


Şemsiye tamirciliği mesleğinin yok olduğunu ifade eden Yıldız, "Gençlere önerim gençliğinin kıymetini bilsinler. Çok çalışsınlar. İnsanlar günümüzde böyle bir meslek ile geçimini sağlayamazlar. Ben günde ortalama 5 şemsiye tamir ediyorum. Ama işimi hevesle yapıyorum. Kazanç az olduğu için gençler bu mesleği tercih etmiyor. Hal böyle olunca da çırak yetişmiyor” şekilde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.