Seramik Çalıştayı tamamlandı

Avrupa Gençlik Yılı kapsamında 4 gün süren bu etkinliklerde; Sevim Çizer, T. Emre Feyzoğlu, Elif Aydoğdu Ağatekin, İsmet Yüksel, Leyla Kubat, Oya Aşan Yüksel ve Emre Can seramik atölyesinde fakülte öğrencileri ve sanatseverlerin de katılımıyla “Seramik Çalıştayı”nı gerçekleştirdi.

Çalıştay sürecinde sanatçılar; Sevim Çizer “Lüster Sunumu ve Rezinat Lüsteri”, T. Emre Feyzoğlu “Sıriçi Lüster ve Macun Lüsteri”, Elif Aydoğdu Ağatekin “Çağdaş Seramik Sanatında İleri Dönüşüm Eğilimi”, İsmet YükseL “Fotokopi Baskı Tekniği”, Leyla Kubat “Astar Akıtma Dekoru”, Oya Aşan Yüksel “Querda Secca” ve Emre Can “Üç Boyutlu Yazıcıların Seramik Üretiminde Kullanımı” isimli workshoplar ve sunumlarla izleyicilerin takdirini kazandı.

Çalıştay sürecinin konu alındığı kısa film gösterimi ve katılımcı sanatçıların eserlerinden oluşan “Seramik Sergisi” Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturuldu.