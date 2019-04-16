Seramik cam bölümü öğrencileri hünerlerini sergiledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü öğrencilerinin 1 yıllık atölye çalışmalarından oluşan sergi, Sanat Galerisi'nde törenle açıldı.

Açılış törenine Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak, Seramik Cam Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tamer Aslan, fakülte öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

100. yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve fakültenin tüm sınıflarında öğrenim gören 34 öğrencinin çalışmalarıyla hazırlanan sergide; sıcak cam tekniğiyle 30, soğuk cam tekniğiyle 20, seramik tekniğiyle 20 ve gravür tekniğiyle 4 olmak üzere toplam 74 parça eser yer aldı.

“Sıcak cam ve seramik alanında var olmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Açılış öncesi bir konuşma yapan Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tamer Aslan, “Bu sergi öğrencilerimizin bir yıl boyunca hocalarımız desteğiyle yaptıkları, sıcak camdan soğuk cama, vitraydan gravüre gerçekleştirdikleri çalışmalardan oluşuyor. Sonuç olarak hocalarımızın değerlendirmeleri sonucu bu sergi ortaya çıktı. Bu sene ilk mezunlarımızı vereceğiz, fakat bu bir mezuniyet sergisi değil. İnşallah öğrencilerimiz mezuniyetlerinde de sizleri buraya davet edecekler. Biz üniversite olarak sıcak cam ve seramik alanında var olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elimizden geldiğince bölümümüzü en iyi yere çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Serginin hazırlanmasında emeği geçen hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Yeni başarılar elde etmeye devam edeceklerine inancımız tam”

Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak ise, “TÜBİTAK 2018 yılı ikinci dönem Üniversite öğrencileri araştırma projeleri desteği kapsamında destek almaya hak kazanan Seramik Cam Bölümü öğrencilerimizi başarılarından ötürü tebrik ediyorum. Seramik Cam, Görsel İletişim Tasarım, Resim öğrencilerimizin yeni başarılar elde etmeye devam edeceklerine inancımız tamdır. Bizler de Dekanlık olarak kendilerine destek olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetliler, sergideki çalışmaları inceleyerek akademisyenler ve öğrencilerden bilgi aldı. Sergi 18 Nisan'a kadar açık kalacak.