Serdem Daharlı, Türkiye Judo Şampiyonu oldu

Samsunlu milli sporcu Serdem Daharlı, Türkiye Judo Şampiyonası'nda 78 kiloda birinci oldu.

Türkiye Judo Federasyonu 2023 faaliyet takviminde yer alan Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 57 ilden 14 kategoride 870 sporcu katıldı. Yapılan müsabakalar sonucunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Serdem Daharlı, 78 kiloda yarışarak birinci oldu.

Ödül kazanan diğer yarışmacı kadınlar; 48 kiloda Ayşe Öz, 52 kiloda Zeliha Cinci, 57 kiloda Ayşenur Karadağ, 63 kiloda Minel Akdeniz, 70 kiloda Ümmühan Kıroğlu ve +78 kiloda Kübranur Esir, birinci sırayı aldı.

Erkeklerde ise; 60 kiloda Fırat Çekim, 66 kiloda Abdullah Berkin Özcan, 73 kiloda Bayram Kandemir, 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç, 90 kiloda Ömer Kemal Aydın, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Tunahan Tutar birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.