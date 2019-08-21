Serenli: “Edebiyatın zenginleştirilmesi için farkındalık oluşturulmalı”

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Samsun Şube Başkanı Ali Serenli, edebiyatın zenginleştirilmesi için Samsun'da okuma ve dil grupları oluşturulması, öğrenciler arasında Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılarak farkındalık sağlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Samsun Şubesi, yeni yönetim kurulunu oluşturarak kuruluş çalışmalarını tamamladı. Kurucu Başkanı İdris Akdin'den görevi devralan Ali Serenli yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli olan derneklerinin kamu yararı statüsünde olup, Türkiye adını kullanabilen nadir yapılardan olduğunu kaydetti. Edebiyatın zenginleştirilmesi için Samsun'da okuma ve dil gurupları oluşturulması, müzakereler yapılması, öğrenciler arasında Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılması ve özellikle gençler arasında Türkçe gönüllüsü programlarının yapılarak farkındalık sağlanması gerektiğini belirten Serenli, "Bu gereklilik ve sorumluluk gerek resmi ve gerekse sivil kurumlar aracılığı ile ve el birliği yapılarak oluşturulacaktır. Dünyanın başat dillerinden bir tanesi olan Türkçenin bir bilinç halinde topluma yerleşmesine adına çaba göstereceğiz. Bu açıdan Samsun mümbit bir şehir” dedi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Samsun Şubesi şu isimlerden oluştu: “Ali Serenli (Başkan), Ömer Vural (başkan yardımcısı), Mücahit Malkoç (sekreter), İbrahim İnan (muhasip), Ahmet Yıldız (üye), Muhammet Esat Şengül (üye), Sadullah Genç (üye), Cezmi Gençten (üye), Yaşar Yeşilyurt (üye), İdris Akdin (üye).”