"Şerife Bacı" duygulandırdı

Samsun'un İlkadım Belediyesi tarafından kültür-sanat faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen "Şerife Bacı" adlı oyun, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla yazar ve yönetmenliğini Orhan Çağlar'ın yaptığı Şerife Bacı adlı tiyatro, İlkadım Belediye Hizmet Binası Çok Amaçlı Salonu'nda sahnelendi. Oyunda, “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” bilinciyle bağımsızlık mücadelesi anlatıldı. İzleyenlerin sık sık ayakta alkışladığı oyunda İnebolulu Şerife Bacı'nın yaşanan o çetin günleri zorlukları içerisindeki hayatı dramatize edilerek seyirciye aktarıldı.

Salonu dolduran tiyatroseverler yer yer duygusal anlar yaşandı. Kurtuluş Savaşı'nda, 9 aylık bebeğiyle İstiklal Yolu'nda cepheye silah taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı'nın hayatının son kesitlerinin sahnelendiği anlarda izleyiciler gözyaşlarını tutamadı. Tiyatro gösteriminde tiyatro ekibinin sahne performansı izleyenlerden büyük beğeni alırken, oyun bitiminde oyuncular ayakta alkışladı.

Demirtaş: “Milli Mücadele'nin kahramanlarını unutturmuyoruz”

Belediye olarak bu programlara önem verdiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kurtuluş Savaşı'nda 7 düvele karşı destan yazdık. Manda ve himaye istemeyen, boyunduruk ve esaret kabul etmeyen gencecik bir subay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ya istiklal ya ölüm' diyerek Milli Mücadele'yi başlattı ve mücadele tüm Anadolu'ya dalga dalga yayıldı. Cefakar ve fedakar analar savaştan sonra da ülkemizin inşasında rol aldılar. Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarını unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Sergiledikleri başarılı oyunculukla vatandaşlarımıza duygu ve gurur dolu anlar yaşatan tiyatro ekibini de ayrıca tebrik ediyorum. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de ilçemizde bu tarz etkinliklere desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.