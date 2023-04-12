Sert çekirdekli meyve ağaçlarında ‘çiçek monilyası' ilaçlama zamanı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam; kayısı, şeftali, kiraz, erik, vişne ve bademde önemli kayıplara yol açabilen ‘çiçek monilyası' hastalığı ilaçlama zamanının geldiğini açıkladı.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyasının(monilinia laxa); kayısı, şeftali, kiraz, erik, vişne ve bademde önemli kayıplara yol açabilen bir fungal hastalık olduğu bilgisini veren İbrahim Sağlam, “İlkbahar aylarının gelmesiyle beraber bitkilerin gövdelerine su yürümekte ve ağaçlar çiçeklenmeye başlamaktadır. Biliyoruz ki ağacın çiçeğini ne kadar iyi korursak meyve verimi de o oranda artıyor. Bu aylarda püstüller ve spor kitleleri çevreye yayılır. Nemli havalarda çiçekler üzerinde spor kitleleri gözle görülebilirken, enfeksiyona uğramış çiçekler kahverengi bir renk alır. İlerleyen zamanlarda ise hasta çiçekler çiçek sapları üzerinde kıvrılıp kuruyarak zamk akıntısı ile birlikte dallar üzerinde asılı kalır. Hastalık etmeni çiçekten sonra çiçek sapından sürgün ve dallara en son olarak da meyveye etki eder. Hastalık ince sürgünlerin tamamen kurumasına, kalın sürgünlerde ve dallarda ise kanser yaraları oluşmasına ve dalların uçtan geriye doğru kurumasına yol açar. Yağışlı ve nemli hava koşullarında kanser yaraları üzerinde zamklanma da görülür” dedi.

Müdür Sağlam, ilaçlama hakkında şunları söyledi:

“Hastalık etmeni yağışlarla birlikte yayılım gösterdiği için yağışın fazla olduğu yıllarda hastalık şiddetinin yüksek olma ihtimaline karşı kültürel önlemlere özel bir önem vermek gerekir. Bunun için öncelikle hastalığın görüldüğü alanlarda enfekte olmuş sürgün ve dalların kesilerek imha edilmesi ve mumyalaşan meyvelerin toplanarak toprağa gömülmesi gerekir. Bu işlemler, bir sonraki yılda enfeksiyon kaynaklarının azalması ve hastalığın yeniden oluşmaması açısından büyük önem arz etmektedir. Monilya hastalığına karşı her yıl koruyucu önlem almak gerektiği için ağaçlarda; çiçeklenme yüzde 5-10 olduğu dönemde 1. ilaçlama, yüzde 90-100 olduğu dönemde 2. ilaçlama olmak üzere iki ilaçlama yapmak gerekmektedir. Mücadelenin başarılı olması için, farklı etken maddesi olan ilaçların tam zamanında atılması ve kültürel önlemlerin azami derecede alınması büyük önem arz etmektedir. Tarım ilaçlarını kullanacak üreticilerimizin bunları dikkatle kullanmaları. İlaçlama işlemini arıların çalışmadığı serin saatlerde yapmaları, reçetesiz ilaç kullanmamaları ve reçete için il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları da önemli hususlardandır. Ayrıca ilaçları kullanmadan önce ambalaj üzerinde yer alan etiket bilgileri mutlaka okunmalı, tavsiye edilen ürünlerin dışında kesinlikle ürün kullanılmamalıdır. İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyulmalıdır. İlaçlama yaparken; eldiven, gözlük, maske takılmalı, tulum giyilmeli ve ilaç ambalajları rastgele yerlere atılmamalıdır. Bütün bunları göz önünde bulundurarak bakım yapılan bahçelerde, ürünü bol ve bereketli bir hasat neticesi alınacağını temenni ediyorum.”