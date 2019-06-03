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Servis dışı tramvay hat dışına çıktı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde servis dışı tramvayın hat dışına çıktığı kaza haddi hasarla atlatıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde servis dışı tramvayın hat dışına çıktığı kaza haddi hasarla atlatıldı.


Kaza, saat 06.30 sıralarında Tekkeköy İstasyonu mevkisi hat ucunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. isimli vatmanın kullandığı 5509 numaralı İlkadım isimli tramvay, hat ucu manevra bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Hızını alamayan tramvay önce durdurucu tamponları, ardından katener direğini, daha sonra da beton duvarları yıkarak hat dışına çim alana çıktı. Kazada servis dışı olan tramvayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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