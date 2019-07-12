Servis şoförlerine “İleri Sürüş Tekniği” semineri

Çarşamba Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen seminerde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amiri Samet Aydın ve trafikte görevli polis memurları Cemil Demir ve Gökhan Aybak tarafından ileri sürüş tekniği konusunda bilgi aktarıldı.

Seminerin içeriği hakkında bilgi veren Çarşamba Şoförler Odası Başkanı Musa Bala, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte servis sürücülerine yönelik ileri sürüş eğitimi vermeyi planladıklarını, tüm katılımcılara teşekkür ettiklerini söyledi.

Daha sonra sunumla birlikte bilgilendirmeler yapıldı. Yapılan bilgilendirmelerde servis şoförlerine trafikte karşılaşabilecekleri riskler karşısında nasıl bir önlem alınması gerektiği anlatıldı.

Program soru-cevap kısmı ile son buldu.