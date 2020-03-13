Servisçilere korona tatili döneminde “para” uyarısı

Ülkeyi yöneten yetkililer ne derse biz ona göre hareket edeceğiz” dedi.

Tüm dünyayı saran ve Türkiye'de de 2 kişide tespit edilen korona virüsü nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi. Üniversiteler 3 hafta ilkokul, ortaokul ve lise ise 23 Mart'a kadar tatil edildi. Samsun'da veliler, bazı servisçilerin tatil döneminde de velilerden para istediğini iddia ederek, duruma tepki gösterdi. Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, ülkenin zorlu bir sınavdan geçtiğini ifade ederek, üyelerini uyardıklarını ve bu süreçte para konusunun söz konusu olmadığını söyledi.

“Bu süreçte para söz konusu değil, kanunun kestiği parmak acımaz”

Servisçilere gerekli uyarıların yapıldığını dile getiren Hüseyin Binay, “Şu anda çok kritik bir süreçteyiz. Biz servisçiler para filan düşünmüyoruz. Bu virüs olayı tüm dünyanın başında. Çok ciddi bir durum söz konusu. O yüzden para olayı söz konusu değil. Biz üyelerimize de söyledik. ‘Siz para işlerine karışmayın, devletimiz nasıl uygun görürse ona göre hareket edeceğiz' dedik. Ülkemizin istikbali söz konusu. Kanunun kestiği parmak acımaz. Ülkeyi yöneten yetkililer ne derse biz ona göre hareket edeceğiz. Üyelerin velilerden para filan istemesi söz konusu değil. Verilen arada okul servisçileri araçlarını ilaçlamaya başladı. Bu arayı temizliğe ve araç bakımına ayıracaklar. Şu anda beklemedeyiz. Servisçiler de bu virüse yakalanabilir. Önemli olan servisçilerin araçlarını ilaçlaması ve beklemesidir. Bu süreç uzarsa yetkililerle Ankara'da masaya otururuz. Federasyon ve konfederasyon yetkililerimiz bir görüşme gerçekleştirirler. Servisçilerimizi de mağdur edemeyiz ama şu anda ülkemizin geleceği söz konusu” diye konuştu.

“Tatil uzarsa bakanlık ile görüşülür”

Yaşanan süreçte servisçilerin de mağdur olmaması için gerekli girişimlerin yapılacağını vurgulayan Binay, şunları söyledi:

“Biz oda olarak kesinlikle bu süreçte parayı söz konusu etmedik. Bize bağlı bin 500 servisçi var. Bu kadar çok kişinin arasından birkaç kişi çıkabilir. Bu virüs tüm dünyada var. Şu anda para istenmesi kesinlikle söz konusu değildir. Tatil uzarsa bakanlıkla görüşmeler yapılır. Bizler de servisçilerin haklarını savunmakla mükellefiz.”