SESOB Başkanı Güler: “1 yıldır esnaf kapalı, virüs azalmıyor artıyor”

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki illerin risk haritasını açıkladı. Açıklanan haritaya göre düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde normalleşme adımları atıldı. Türkiye'de virüsün pik yaptığı illerin başında gelen Samsun ise çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasında başı çekti. Çok yüksek risk grubunda yer alan Samsun'da normalleşme adımları ise diğer illerdeki gibi atılamadı. SESOB başkanı Eyüb Güler, esnafın dayanacak gücü kalmadığını belirterek, halktan virüse karşı duyarlı olmasını ve salgının esnafla ilgisi olmadığını dile getirerek, açıklamalarda bulundu.

“Önümüzde bir sınav var ve bu sınavı en kısa sürede aşmamız gerekiyor”

Samsun halkının önemli bir sınavdan geçtiğinin altını çizen Hacı Eyüb Güler, “Biz de bir müjde ile esnafın kepenk açmasını bekliyorduk. Sağlık her şeyin önüne geçiyor. Burada Samsun halkına ricamız var. Çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Normal hayata dönebilmemiz Samsun'da yaşayan halkımızın elinde. Diğer vilayetlerde uygulanan ve uyulan sıkı tedbirleri görüyoruz. Maske, mesafe ve hijyenin semeresini görüyorlar. Biz de kısa zamanda esnaf, halk, herkes ele ele vererek bunu yakalamalıyız. Bir an önce virüsü kontrol altına almamız lazım. Virüsten kurtulamadığımız sürece daha kötü sonuçlar olacak. Samsun'da vaka sayısı artmaya devam ediyor. Vakalar arttıkça ölüm sayıları da artacak. Esnafımız dükkanları kapalı olduğundan para kazanamıyor. Bu güzel bir hayat değil. Önümüzde bir sınav var ve bu sınavı en kısa sürede aşmamız gerekiyor. Müjdeli haberlerin gelmesini her dakika takip ediyoruz” dedi.

“1 yıldır kapalıyız, demek ki virüsün yayılımı esnaftan kaynaklanmıyormuş”

Virüsün yayılımının esnaftan kaynaklanmadığının anlaşıldığını dile getiren Güler, şunları söyledi:

“Esnafın dayanma gücü kalmadı. Tamamen bittik diyebiliriz. Daha ne kadar dayanabiliriz diye bir şey kalmadı. Artık iş esnaftan çıktı. Sadece esnaf ile bu iş olsaydı şu ortamda esnafın kepenk kapatması ile virüs kontrol altına alınırdı. Demek ki arıza esnafın dışında başka yerde. HES koduyla girilen yerlerde kuyruk olduğu sürece bir bu virüsten kurtulamayız. Esnaf sınavını verdi. 1 yıldır dükkanlarımız kapalı ve açmadık. Demek ki virüsün yayılımı esnaftan kaynaklanmıyormuş. Virüs, kafelerden, lokantalardan ya da kahvehanelerden kaynaklanmıyormuş. Demek ki problem esnafta değilmiş, bunu gördük. Esnafın dükkanının kapalı ya da açık kalmasının bunu değiştirmediğini görmüş olduk. Biz dükkanları açmamamıza rağmen salgın hala yükseliyorsa bizle bir alakası olmadığı görülmüştür. Esnaftaki kısıtlamaların kalkması gerekiyor.”