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Sevgi varsa engel yok

Samsun’un Bafra ilçesinde görme engelli vatandaşların talepleri doğrultusunda Atatürk Bulvarı’nda kabartma taşlı yürüyüş bantları yapılıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde görme engelli vatandaşların talepleri doğrultusunda Atatürk Bulvarı'nda kabartma taşlı yürüyüş bantları yapılıyor.


Yol ve kaldırım çalışmalarını belirlenen program dahilinde aralıksız sürdüren Bafra Belediyesi, çalışmalarla ilgili olarak vatandaşlardan gelen tavsiye ve talepleri de değerlendiriyor. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bulvar Caddesi'nde Fen İşleri ekipleri tarafından yerleştirilen kabartma taşlı yürüyüş bantlarının süratle hayata geçirilmesini istedi. Görme engelli vatandaşların talebi doğrultusunda, Bulvar Caddesi'ndeki kaldırımlardaki eksiği biran önce tamamlamak için gayret etiklerini belirten Başkan Kılıç, “İlçemizin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Bulvarı kaldırımlarında görme engelli vatandaşlarımızın talebi üzerine, Fen İşleri ekiplerimizce kabartma taşlı yürüyüş bantları yerleştirilmektedir. Bulvar Caddesi kaldırımlarındaki bu eksiği biran önce tamamlayarak görme engelli vatandaşlarımızın kolay yön bulmasını sağlayacağız. İlçemize yapılan her hizmet, Baframızın güzelleşmesi, çehresinin değişmesi adına yapılarak halkımıza sunulmaktadır. Sevgi varsa engel yok” dedi.

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