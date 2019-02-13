Sevgililer Günü'nde buket yerine tek gül

SAMSUN (İHA) – Samsunlu çiçekçiler, vatandaşların Sevgililer Günü'nde sevgililerine veya eşlerine çiçek fiyatlarından dolayı buket gül yerine tek gül hediye ettiklerini söyledi.

14 Şubat Perşembe günü Sevgiler Günü olarak kutlanacak. Birçok vatandaş, sevgilisine bu özel günde çiçek ya da başka hediyeler verecek. Samsunlu çiçekçiler, eskiden sevgililerin buket halinde gül aldığını, son zamanlarda ise tek gül almayı tercih ettiğini ifade etti.

Ekonomik durumun çiçek satışlarına da yansıdığını vurgulayan çiçekçi Zafer Ünal, “Çiçek fiyatları geçen seneyle aynı. Piyasadaki durgunluk bizleri de etkiledi. Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gül daha sonrada beyaz ve mavi gül gidiyor. Orkide satışlarımız da oluyor. Gülün tanesini 10 liradan satıyoruz. Orkide fiyatları ise 150 lira. Papatyanın demeti ise 50 liradan başlıyor. Vatandaşlar en çok tek gül almayı tercih ediyor. Bundan önceki sevgililer gününde demet demet gül alınıyordu. Şimdi ise genelde tek gül alıyorlar” dedi.

“Çiçek yerine teraryum alanlar da oluyor”

Bu sene bazı sevgililerin teraryum almayı da tercih dile getiren Ünal, “Çiçek haricinde teraryum almayı tercih edenler de oluyor. Sevgililer arasında bu sene oldukça moda. Cam fanusların içerisinde çeşitli materyaller konularak güzel görseller oluşturuyorlar. En küçük teraryum 100 liradan başlıyor, boyutuna göre 300 liraya kadar çıkabiliyor” diye konuştu.