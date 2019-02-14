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Sevgililer Günü'ne özel "el heykeli" etkinliği

Samsun’un Atakum ilçesinde Sevgililer Günü’ne özel "el heykeli" etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde Sevgililer Günü'ne özel "el heykeli" etkinliği gerçekleştirildi.


Yeşilyurt AVM ziyaretçileri, Sevgililer Günü'ne özel gerçekleştirilen "el heykeli” etkinliği ile bu anlamlı günü unutulmaz kıldı. Samsun'un çekim merkezi Yeşilyurt AVM, Sevgililer Günü için hem eğlenceli hem de romantik bir sürpriz hazırladı. Yeşilyurt AVM misafirleri, 1. katta kurulan aktivite alanında, Sevgililer Günü'nde misafirlerin beğenisine sunulan taş heykel standında birbirinden özel hediye seçeneklerini sevdikleri için yaptırdı. Sevdiklerine ait, el, ayak heykelleri parmak izlerine kadar görebilecek şekilde üretilen taş heykellerin sahibi olmak için çiftler sıraya girdi. Taş heykel ekibi tarafından kalıp alma tozu, taş tozu, su ve bebe yağı kullanılarak yapılan el heykelleri ile AVM ziyaretçileri eğlenirken, romantik anlarını da kayıt altına aldı.

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