Sevgililer Günü'ne özel etkinlik ve yarışmalar

Samsun'da 'Sevgililer Günü'nde birbirinden farklı etkinlik ve yarışmalar yapılacak.

Bulvar Alışveriş Merkezi (AVM), 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel sosyal medya yarışmaları, “Hediyeniz sizden çiçeğiniz Bulvar AVM'den” kampanyası ve Trio müzik grubu etkinliği ile misafirlerine, fırsat ve eğlence dolu bir programın yanı sıra mağazalardan binlerce hediye seçeneği arasında avantajlı alışveriş imkanı sunuyor.

Bulvar AVM sosyal medya hesaplarındaki etkinlik paylaşımı altına 3 arkadaş etiketleyen, Bulvar AVM'de fotoğraf çektirip #canımbulvar hashtagi ile herkese açık bir şekilde paylaşıp en çok beğeniyi alan, 7 kişiye verilecek Hande Yener konser biletlerinden biri ile ödüllendirilecek.

Bulvar AVM'de 14 Şubat Perşembe günü saat 15.00 ila 17.00 arasında Grup Jelatin ile Sevgililer Günü'ne özel aşk Trio müzik dinletisi sunulacak.

Papatya Çiçek Evi iş birliği ile Bulvar AVM meydan alanında konumlanan çiçek bahçesinden bir aşk buketi, 10-14 Şubat tarihleri arasında 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 100 kişiye hediye edilecek.

Sevgililer Günü dekorasyonu ile de fark oluşturan Bulvar AVM, Gazi Caddesi üzerindeki yoğun ışık süzmeleri ve kırmızı kalplerden oluşan ışıklı dekorları ile de oldukça dikkat çekiyor. Cadde boyunca aralıklı olarak görülen kalpler üzerinde tüm dünya dilleri ile “Seni Seviyorum” mesajları yer alıyor.