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Sevgililer gününe özel kitap sergisi

SAMSUN (İHA) – Samsun’da bir hastanede düzenlenen etkinlikte ‘Kalbinizin Raflarında Kitaplar Dizin’ sloganı ile kitap sergisi açıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir hastanede düzenlenen etkinlikte ‘Kalbinizin Raflarında Kitaplar Dizin' sloganı ile kitap sergisi açıldı.


VM Medical Park Samsun Hastanesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kitap sergisi açtı. C blok lobide "Kalbinizin Raflarına Kitaplar Dizin" sloganı ile yola çıkılarak açılan sergi, misafirler tarafından yoğun ilgi gördü. Hastane Sevgililer Gününde çalışanlarını da unutmadı. Yemekhanede sunulan tatlıların içinden çıkan sürpriz hediyelerle çalışanların bu özel günü kutlandı.

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