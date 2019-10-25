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Sevgilisinden ayrılan genç intihara kalkıştı

Samsun’da sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği iddia edilen 21 yaşındaki genç, ilaç içerek intihara kalkıştı.

Samsun'da sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği iddia edilen 21 yaşındaki genç, ilaç içerek intihara kalkıştı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği iddia edilen O.D. (21), evdeki 5 farklı ilaçtan 61 adet içerek intihara teşebbüs etti. Annesi tarafından fark edilen O D., 112 Acil Servis ekipleri tarafından baygın halde ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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