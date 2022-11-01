Sevgilisiyle tartışıp çatıya çıktı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yabancı uyruklu genç sevgilisiyle tartıştan sonra çatıya çıkınca polisi alarma geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı üzerindeki 8 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşıyla tartışan yabancı uyruklu Muhammed M. A. R. (17), oturduğu apartmanın çatısına çıktı. Zaman zaman kendisini çatıdan sarkıtan Muhammed M. A. R.'yi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdiler. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri bulvarın bir güzergahını trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yukarıda can pazarı aşağıda canlı yayın telaşı

Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sürecinde yoldan geçen ve çevredeki vatandaşlar ise cep telefonlarıyla canlı yayın yapma derdine düştüler. Trafikte seyir halinde olan bazı sürücüler ve çevreden geçen vatandaşlar olayı cep telefonuyla kaydederek, yayın yaptılar. Görüntü almak için trafiği yavaşlatan sürücüler zaman zaman trafikte gitmek isteyen diğer sürücülerin sinirini bozdu.

Uzun ikna çabaları sonrasında çatıdan indirilen Muhammed M. A. R., ambulansa götürülürken, “Sevgilim için yaptım” dedi. Olaya tanıklık eden vatandaşlar ise “Çatıdaki kişi yabancı uyrukluymuş. Genç çocuk sevgilisiyle kavga edince çatıya çıkmış. Böyle şeylerin olmaması lazım” ifadelerini kullandılar.

Sağlık ekiplerine teslim edilen 17 yaşındaki çocuk sağlık kontrolü için ambulansla Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.