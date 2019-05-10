Sevginin gücü iyilik dolu tişörtlerde

SAMSUN (İHA) – Samsun'da, “Senin de Annenim” sosyal sorumluluk projesi kapsamında, sosyal medyanın en ünlü blogger anneleri kimsesiz çocuklar için bir araya gelecek. Ünlü anneler, etkinlik kapsamında sevgi dolu tişörtler tasarlayacak.

Düzenlediği birbirinden anlamlı etkinliklerle her özel güne ayrı bir önem ve değer katan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) bu kez “Anneler Günü” nedeniyle önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. Sosyal medyada verdikleri anlamlı mesajlar ve paylaşımlarıyla binlerce takipçiye ulaşan Leyla Kuşatman, Kadriye Altınbaşak, Özge Yazıcı, Pelin Özcan, Deniz Ağaoğlu ve Serap Oğuztan anneler ve çocuklarıyla buluşup, kimsesiz çocuklara tişört tasarlayacak. “Senin de Annenim” projesi AVM'de duygu dolu anlar yaşatacak. Sevginin gücünün iyilik dolu tişörtlere işleneceği etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

Tasarlanan tişörtler anne ve babası olmayan çocuklara hediye edilecek

Sosyal medyanın en ünlü blogger annelerinin dahil edildiği “Senin de Annenim” sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki buluşma 11 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00-15.30 saatleri arasında Piazza'nın zemin kat etkinlik alanında gerçekleşecek. Anneler ve çocukları, hem kendilerine hem de kimsesiz miniklere hediye tişörtler tasarlayacak. Piazza yönetimi, bu etkinlikte tasarlanan tişörtleri, anne ve babası olmayan çocukları ziyarete giderek, hediye edecek.