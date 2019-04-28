Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Samsun'da seyir halindeki araçta çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Yangın, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu Mahmutlu mevkisinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Amasya'ya giden Tezcan Coşkun idaresindeki 55 AYH 97 plakalı kapalı kasa kamyonet, seyir halindeyken yanmaya başladı. Araçta 1'i çocuk 5 kişi bulunurken, sürücü yangını fark edince aracını yolun kenarına çekip kendilerini dışarı attı. Alevler aracın motor kısmını sararken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme tüpü ile ilk müdahaleyi yaptı. Yoldan geçen araçlarda bulunan sürücüler de yangın söndürme tüpleri ile müdahale edip söndürme çalışmasına destek verdiler. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürüp, soğutma çalışması yaptı.