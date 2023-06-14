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Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Samsun’da seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu.

Samsun'da seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu.


Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde 55 AIY 041 plakalı otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AIY 041 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü otomobili yol kenarına çekip araçtan indi. Alevler aracın motor kısmını sardı. Alev topuna dönen araca Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri müdahale etti.


İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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