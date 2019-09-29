“Seyyah”ın hikayeleri ayakta alkışlandı

Rumeli'den Erzurum'a aşina olduğumuz türkülerin acıklı ve sevinçli hikayelerinin paylaşıldığı Seyyah anlatımlı konseri, sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Duygulu anların yaşadığı konserin sonunda salonu, türkülere eşlik eden seyircilerin alkış ve ıslıkları doldurdu.

Türkülerin özgün yapılarının korunarak modern bir sentezle seslendirildiği Seyyah adlı anlatımlı konserin müzik düzenlemeleri Onur Altıparmak'a, rejisi Burak Ölmez'e ait. Eserin koreografisini İ. Görkem Cengiz, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

Tek bölümden oluşan Seyyah konserinde sopranolar; Betül Uzunoğlu, Gamze Barhan, Ezgi Özer, tenorlar; Dinçer Gökçe, Metin Bayram, Özer Öndeş ve Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Koro Sanatçısı Tuğba Akatay solist olarak yer aldı. Konserde solistlere Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve bale sanatçıları Sıla Aşık, Hakan Aydemir ve Damla Güven eşlik etti. Seslendirilen türkülere dair detayları, anlatıcı Eray Dönmez seyirciler ile paylaştı.

Seyyah anlatımlı konserin ikinci temsili 30 Eylül 2019 Pazartesi günü Aydın Gün Salonu'nda saat 20.00'de gerçekleşecek. Eserin biletleri Samsun Devlet Opera ve Bale gişesi ve www.biletinial.com internet adresinden temin edilebilecek. SAMDOB gişe hafta içi 10.00-18.00 saatleri arası ve cumartesi günleri temsil başlama saatine kadar açık olacak.