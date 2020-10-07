Sezonun ilk bale performansı ‘Rondo Ala Turka' ve ‘Güldestan'dan kesitler

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin geçen sezonlarda sahneye koyduğu ve büyük beğeni toplayan eserleri “Rondo Ala Turka” ve “Güldestan” baleleri 2020-2021 sanat sezonunda seyircisiyle tekrar buluşacak. Libretto ve koreografilerini Beyhan Murphy'nin, rejisinin Arkın Zirek'in üstlendiği eserler pandemi koşullarına göre yeniden düzenlenerek, 8-10 Ekim 2020 akşamları saat 20.00'de Aydın Gün Salonu'nda sahnelenecek.