Sezonun ilk fındığı TMO tarafından 56 TL 10 kuruştan alındı

TMO Kabuklu Fındık Alım Dönemi Açılış Töreni, Çarşamba Şeker Fabrikası'nda yapıldı. Törende Çarşambalı fındık üreticisi Yusuf Özkan'ın getirdiği 870 kilo fındığın randıman analizi yapıldı. Fındık, 54 randıman ile 56,10 TL olarak fiyatlandırıldı. Analizi yapılan ilk fındığın fiyatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı taban fiyattan fazla olmasına hem protokol üyeleri hem de üretici sevindi.

Sezonun ilk fındığı 56,10 TL'den alındı

Fındık sezonunun TMO'ya teslim edilen ilk fındıklarının sahibi olan üretici Yusuf Özkan, “Fındığım 54 küsur randıman geldi. Randıman kuruluk oranı da çok iyi çıktı. Havalar da çok iyi gitmişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a fiyattan dolayı teşekkür ediyoruz. Şu anda fındığımdan alacağım net rakam 56 TL 15 kuruş oldu. Hakkımızı aldık. Yeni sezonda TMO'ya ilk kez fındık teslim eden kişiyim. Fındığımız da bizi mahcup etmedi. Verilen fiyat da ürüne iyi baktığım için yüksek çıktı. Randıman yüksek olunca fiyat da yüksek oluyor. Şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

TMO Genel Müdürü Güldal: “50 farklı noktada fındık alımı yapılacak”

Açılış töreninde konuşan ve Türkiye'de 50 farklı noktada fındık alımına başladıklarını ifade eden TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, “TMO bugün itibarıyla fındık alımına başladı. Samsun-Çarşamba'da şeker fabrikaları deposunda ilk defa bu yılın fındık alımını gerçekleştirdik. Karadeniz'de fındık üreten illerimizde her yıl 50'nin üzerinde alım noktası açıyoruz. Bu sene de 50 farklı noktada 70'den fazla ekiple fındık alım işlemine devam edeceğiz. Hasat yeni başladı. Kurutma işleminin ardından önümüzdeki haftalarda giderek bu alımlar daha da yükselecek. Randevu sistemi ile alım gerçekleştiriyoruz. Üreticilerin TMO'ya mahsul getirmeden önce mutlaka randevu almaları gerekiyor. Randevu sistemi hem onlar hem de bizim için önemli. Çünkü üreticilerin fındıkları getirdiği gün teslim etmeleri önemli. Bizim de yaptığımız planlamanın uygun bir şekilde devam etmesi için randevuya sadakatin çok önemli olduğunu belirtmek isterim” diye konuştu.

“Haftanın 6 günü fındık kabul edilecek”

Pazar günleri hariç haftanın 6 günü randevu sistemi ile fındık alımına devam edeceklerini belirten Ahmet Güldal, “Alım kriterlerimizi ilan ettik. Rutubet oranını yüzde 6'dan üretici mağdur olmasın diye bu yıl yüzde 6,5'a kadar yükselttik. Borsa kesintisini TMO olarak biz ödüyoruz. Bu yeni çalışmalarla üreticilerle sağlıklı bir satış dönemi gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Personel görevlendirmelerimiz tamam. TMO şu anda birçok bölgede mahsul alımına devam ediyor. Karadeniz'de fındık alımı başladı. Ege'de kuru üzüm alımları yapılacak. Haşhaş kapsülü aldığımız yerler var. Mısır alacağımız bölgeler var. Bu sene ürün bereketli mahsul çok. Üreticilerin ürünlerini hakkıyla ve rahatlıkla pazarlayabilmeleri için TMO her noktada hizmet veriyor. Kurum olarak her bölgeye yetişmek için bayram tatili yapmayan arkadaşlarım şu anda da cumartesi günleri tatil yapmayıp, haftanın 6 günü fındık alımına devam edecekler” şeklinde konuştu.

Vali Dağlı: “Türkiye'deki fındığın yüzde 17'si Samsun'da üretiliyor”

Türkiye'de üretilen fındığın büyük bir kısmının Samsun'da üretildiğinin altını çizen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Samsun için önemli ve mutlu bir gün. TMO, fındık alımını Samsun'dan başlattı. Tarımın dünya için ne kadar stratejik bir ürün olduğunu anladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapılan çalışmaları takip ediyoruz. Dünyaya nasıl nefes aldırdığını hep birlikte müşahede ettik. Tarım ürünlerinin üretilmesi, depolanması son derece önemli. TMO'nun hem arz talep dengesini belirlemesi hem fiyatı öldürmemesi hem de çiftçinin malının değerlenmesi anlamında yapılan çalışmalar takdire değer. Samsun fındık üretiminde çok önemli. Bereketli topraklar üzerindeyiz. Fındık üretimimiz de Türkiye'deki üretimin yüzde 17'sini oluşturuyor. İnşallah bu rakam büyüyerek devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Toraman: "2022 sezonu bereket getirdi"

Açılış törenine Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen Meclis Başkanı Hacı Toraman katıldı. Törene ilişkin açıklamalarda bulunan ve fındık fiyatını değerlendiren Toraman, “2022 yılı sezonuna gerek rekolte tahmin çalışmaları gerek fındık fiyatı ile bereketli bir başlangıç yapmış olduk. Açıklanan fiyatların üreticilerimizin yüzünü güldürmesini temenni ediyor, fiyat istikrarını koruyan ve üreticimizi destekleyen Toprak Mahsulleri Ofisimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çarşamba'da gerçekleşen Fındık alımı ile üreticilerimiz için sezonumuzu açmış bulunduk. Üreticimiz, sanayicimiz ve fabrikalarımız için bol mahsullü bir fındık sezonu diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Törene ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Soydan, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.