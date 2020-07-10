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Sezonun son konseri: “Sahnede Hayat Var”

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) yaşanan zorlu pandemi günlerinin ardından, sezonun son temsilini gerçekleştirecek.

“Sahnede Hayat Var” opera/bale kolaj konseri, 18 Temmuz akşamı, fiziksel mesafe kurallarına uygun yapılacak.


Sahnelere uzun süre ara veren SAMDOB kapılarını 4 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirdiği “Sahnede Hayat Var” opera/bale kolaj konseri ile açtı. Büyük ilgi gören konser, tekrar 18 Temmuz 2020 Cumartesi akşamı saat 21.00'de sahnelenecek.


Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınladığı “Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci” konulu genelgeye uygun şekilde Samsun Devlet Opera ve Balesinin ön bahçesinde bulunan Açık Hava Sahnesinde seyirci koltukları yeniden düzenlendi. SAMDOB düzenli periyotlarla bina içi ve dışının dezenfekte edilmesiyle, seyircilerine mümkün olan en hijyenik ortamı sunuyor. Konser için fiziksel mesafe şartlarına göre yeniden düzenlenen Açık Hava Sahnesi, bir buçuk metre arayla sadece 55 kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.


Normalleşme sürecinin adım adım gerçekleştirildiği Türkiye'de fiziksel mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek “Sahnede Hayat Var” Opera/Bale kolaj konseri, 18 Temmuz Cumartesi akşamı, saat 21.00'da Samsun Devlet Opera ve Balesi bahçesinde yer alan Açık Hava Sahnesinde, sınırlı sayıda ücretsiz davetiye alınımıyla gerçekleştirilecek.

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