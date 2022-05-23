SGK'dan en yüksek prim ödeyen hastaneye teşekkür belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü tarafından, en yüksek prim ödeyen Medicana International Samsun Hastanesi'ne teşekkür belgesi verildi.

SGK İl Müdürü Ünal Kaya ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdür Vekili Hakan Köseoğlu, Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu'yu ziyaret etti. Samsun'da 2021 yılı içerisinde en yüksek prim ödeyen işveren olması sebebiyle Medicana International Samsun Hastanesi'ne SGK il Müdürü Ünal Kaya teşekkür belgesi verdi.

Kaya ziyaretinde, “Türkiye ekonomisine, istihdamına ve üretimine yaptığınız katkıdan dolayı teşekkür eder, aynı kararlılık ve azimle çalışmalarınızın devamını dileriz” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Güner Armutlu ise ziyaretten ve teşekkür belgesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.