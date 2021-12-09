Siberay projesi okullarda anlatıldı

Samsun'da siber polisi tarafından okullarda "Siberay" projesi kapsamında "Güvenli İntermet Kullanımı ve Siber Zorbalık" eğitimi verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Siberay" projesi kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri doğrultusunda bugün 09.50-10.30 saatleri arasında Yavuz Selim Anadolu Lisesinde sınıf ortamında 20 öğrenciye sunum yaparken, online olarak da tüm sınıflara bağlantı sağlandı.

Saat 13.30-14.15 arasında ise Atakent Ortaokulu öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi. Düzenlenen eğitime toplam 490 öğrenci ve 16 öğretmen olmak üzere 506 kişi katıldı.