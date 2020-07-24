İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sıcak kahveyle yanan çocuk ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Sinop’ta üzerine sıcak kahve dökülerek yanan 2,5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Samsun’daki hastaneye sevk edildi.

Sinop'ta üzerine sıcak kahve dökülerek yanan 2,5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Samsun'daki hastaneye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Türkeli ilçesinde üzerine sıcak kahve dökülen 2,5 yaşındaki Toprak E.D., yüzünden ve vücudundan yanarak yaralandı. Ailesi tarafından Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Sinop'un Türkeli ilçesindeki stadyuma iniş yaptı. Hava ambulansı yaralı Toprak E.D.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Toprak E.D., Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.